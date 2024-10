Bombeiros vistoriam sede do STF um dia após princípio de incêndio - Rosinei Coutinho/STF

Publicado 22/10/2024 15:22 | Atualizado 22/10/2024 15:24

O Corpo de Bombeiros realizou nesta terça-feira (22) uma vistoria na sala onde começou o princípio de incêndio ocorrido nesta segunda-feira (21) no Supremo Tribunal Federal (STF).



Ontem, o anexo 2 da Corte foi evacuado após chamas surgirem de um aparelho de ar-condicionado localizado no segundo andar, onde estão os gabinetes dos ministros e o setor administrativo.



De acordo com o Supremo, a equipe de bombeiros que realizou a vistoria percorreu os locais afetados, entrevistou funcionários terceirizados e servidores que estavam no prédio e recolheu objetos para perícia.



A sala foi liberada para limpeza e reformas necessárias. O restante da Corte está funcionando normalmente.



O laudo do Corpo de Bombeiros deve ficar pronto em 30 dias.



Incêndio

O princípio de incêndio começou por volta das 19h de ontem. Após o acionamento do sistema de alarme, equipes de brigadistas particulares entraram em ação e evitaram a propagação das chamas. Em seguida, o Corpo de Bombeiros chegou e auxiliou no trabalho.



Segundo a corporação, seis pessoas inalaram fumaça, foram atendidas, mas não precisaram ser levadas ao hospital.