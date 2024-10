Casa onde atirador matou três pessoas em Novo Hamburgo - Reprodução / Redes sociais

Os policiais militares Rodrigo Weber Volz, de 31 anos, e João Paulo Farias Oliveira, 26, seguem internados em estado grave após serem baleados por Edson Fernando Crippa durante um ataque em Novo Hamburgo (RS) nesta terça-feira (22). O confronto terminou com quatro mortos, entre eles o atirador, e nove baleados.

O PM Rodrigo foi atingido por três tiros, enquanto João Paulo acabou ferido por um disparo na cabeça. Os dois estão internados no Hospital Municipal de Novo Hamburgo. As informações são do portal "Uol".

A mãe e a cunhada do atirador também seguem internadas. O estado de saúde das duas é estável, mas exige cuidados médicos, informou o Hospital Centenário à reportagem de O DIA, nesta quinta-feira.

Edson Crippa também feriu outros quatro militares. Um deles está internado no Hospital da Brigada Militar e os outros três foram liberados. Um guarda municipal, também baleado, foi encaminhado a uma unidade particular da cidade.