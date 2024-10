Imagens da camêra de segurança localizaram o homem no centro da cidade - Reprodução / Polícia Civil

Publicado 24/10/2024 11:54

O pai de um menino de 3 anos foi preso, na terça-feira (22), após abandonar seu filho, com uma síndrome rara, em um ônibus intermunicipal que faz a linha entre Porto Alegre e Gramado. O suspeito, de 25 anos, desceu no município de Três Coroas e deixou a criança sozinha no ônibus, por volta das 19h. Os passageiros perceberam que o menino estava sem responsáveis e, em seguida, acionaram os bombeiros.

Próximo à poltrona onde estava a criança, foram encontrados documentos e laudos médicos que apontavam que ele sofre de Síndrome de Apert, condição rara que causa formações atípicas. Segundo a Polícia Civil, no caso do menino, ele também precisa utilizar sonda para se alimentar.

Por meio de câmeras de segurança, os policiais conseguiram localizar o homem, por volta das 20h. caminhando pelo centro em direção a uma clínica de reabilitação. Ele foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Taquara.

O suspeito relatou ter criado a criança junto da mãe, mas que ela os teria abandonado. Em depoimento, o homem confessou que deixou o filho para se internar em uma clínica de reabilitação para pessoas com dependência química. Disse ainda que não tinha condições de criar o menino.



De acordo com a polícia, o garoto foi encaminhado ao Hospital Oswaldo Diesel, em Três Coroas, com febre, sujo e em condições de maus tratos. Posteriormente, o Conselho Tutelar de Porto Alegre o entregou para os familiares do pai preso.



Após uma audiência de custódia, na cidade de Taquara, a Justiça manteve a prisão do suspeito.