Segundo Aneel, as áreas críticas em São Paulo são a Região Metropolitana e a Baixada SantistaAneel/Divulgação

Publicado 24/10/2024 15:46

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta quinta-feira, 24, que foi realizada uma reunião com representantes das distribuidoras de energia de São Paulo, Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp), Defesa Civil e departamento de meteorologia.

O órgão disse que buscou "nivelar" as medidas que serão tomadas para enfrentar as chuvas e rajadas de vento previstas para a noite desta quinta-feira e madrugada de sexta, 25.

Pela previsão, o foco de atenção é na Região Metropolitana e Baixada Santista. Também foi apresentado o planejamento para o segundo turno das eleições, no domingo, em 18 municípios do estado.

A Aneel e a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) enviaram ofício pedindo para que as distribuidoras evitem desligamentos programados, manobras e outras operações no período de votação. Esse procedimento é tradicional.

Em nota, a Aneel disse que foi estabelecido um "canal rápido de informações para que a comunicação seja ágil e fluida com todas as distribuidoras".

Na lista estão: CPFL Paulista, Piratininga e Santa Cruz; EDP São Paulo; Neoenergia Elektro; Enel São Paulo; ESS (Energisa Sul Sudeste).