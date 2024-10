Eduardo Suplicy, deputado estadual por São Paulo - Alesp

Publicado 28/10/2024 14:40 | Atualizado 28/10/2024 15:07

São Paulo - O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP), de 83 anos, divulgou nesta segunda-feira (28) que foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin em julho deste ano. O político já possui diagnóstico de Parkinson.

Suplicy também esclareceu que está realizando um tratamento imunoquimioterápico e está sob os cuidados hematologista Celso Arrais e da equipe do médico.

Ele disse que continua suas atividades na Assembleia Legislativa de São Paulo, mas que, por recomendação médica está com atividades públicas restritas por sua baixa imunidade.

Ainda segundo o político, os exames que fez "já apresentaram bons resultados". Ele deixou uma mensagem de agradecimento na rede social.

"Agradeço o apoio, as orações e as energias positivas para que eu possa me recuperar o mais breve possível. A minha luta só termina quando eu ver implantada no Brasil e no mundo a Renda Básica de Cidadania. Felicidades a todas e todos!".

A doença

O linfoma não Hodgkin é um tipo de câncer que afeta o sistema linfático, que faz parte do sistema imunológico do corpo. Esse sistema inclui linfonodos, baço e outros tecidos que ajudam a combater infecções e doenças.

Parkinson

Em setembro do ano passado, Suplicy revelou, em uma audiência pública sobre a regulamentação da cannabis para fins medicinais e terapêuticos, que havia sido diagnosticado com Parkinson no fim de 2022.

Na ocasião, ele relatou que sentiu um tremor nas mãos e um desconforto em uma das pernas. Em fevereiro de 2023 ele iniciou o tratamento convencional junto da terapia com cannabis medicinal.