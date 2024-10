Vendedora evita assalto à farmácia após arremessar banco em ladrão - Reprodução

Publicado 28/10/2024 22:42

Uma vendedora de farmácia, no Distrito Federal, impediu um assalto a loja após arremessar um banco contra o ladrão. O caso ocorreu na tarde do último sábado (26), em Santa Maria.

Na ocasião, o homem estava armado com um facão e anunciou o roubo, avançando em direção às atendentes. Em seguida, um delas acerta o ladrão com o banco. Devido ao impacto, o computador sobre a vitrine se quebra e em seguida o homem foge.



A Polícia Militar do DF foi acionada e fez uma varredura pela área, mas não conseguiu localizar o suspeito, que foi embora sem levar nada.