Funcionária de rede de fast food é demitida após chamar cliente de 'debmental'Reprodução Instagram

Publicado 28/10/2024 22:26

Uma funcionária do Burger King foi demitida após ter identificado uma cliente como "debmental". A ofensa foi inserida no campo destinado ao nome do cliente e a imagem com o registro circulou nas redes sociais. O caso aconteceu durante uma compra ocorrida em 26 de outubro no drive-thru da Avenida Jacu-Pêssego, em Itaquera, Zona Leste de São Paulo.



Em nota enviada à imprensa, a empresa declarou que "após investigação interna, a colaboradora envolvida foi prontamente desligada, em conformidade com nosso Código de Conduta".



A companhia também acrescentou que não tolera "esse tipo de comportamento e está comprometida em manter ambientes acolhedores e seguros para os funcionários e clientes".

"Reforçaremos nossos treinamentos internos para evitar a repetição de situações como essa", enfatizou o comunidado.