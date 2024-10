Presidente do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann - Reprodução/Twitter

Publicado 28/10/2024 20:28

Brasília - A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, mencionou a pauta da anistia aos condenados pelo 8 de janeiro como "importante" para a legenda, ao comentar sobre as negociações para as eleições do próximo presidente da Câmara dos Deputados, no início do ano que vem.

A declaração ocorreu nesta segunda-feira, 28, na sede do diretório nacional do PT, em Brasília, após uma reunião da Executiva e da bancada de parlamentares do partido.

Ela havia sido questionada por jornalista se o assunto da anistia aos condenados seria uma condição para o partido apoiar ou não um candidato à presidência da Câmara.

"É uma discussão que tem que se fazer lá. O líder está encaminhando, ele vai nos dar todas as informações a respeito disso. Mas, para nós, é uma pauta bem importante", declarou.