Presidente visita sala de monitoramento do Enem na sede do Inep - Reprodução/redes sociais/Gov

Publicado 03/11/2024 12:25

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou à sede do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), para visita à Sala de Monitoramento do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 neste domingo (3)



Também estão presentes os ministros Camilo Santana (Educação), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Nísia Trindade (Saúde), além do presidente do Inep, Manuel Palacios. No local, Lula confere o funcionamento de um painel interativo que permite o acesso a dados preliminares sobre a aplicação do Enem.