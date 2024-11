Wander Lucio de Moura, de 54 anos, morreu após ser atacado por um pitbull - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 04/11/2024 10:07 | Atualizado 04/11/2024 10:14

Minas Gerais - Wander Lucio de Moura, de 54 anos, morreu após ser atacado por um pitbull durante uma festa. O caso aconteceu em Congonhas, no interior de Minas Gerais.

Wander trabalhava como pedreiro e estava em uma confraternização na casa de uma família para a qual havia realizado um serviço. De acordo com a tutora do animal, a vítima passou acidentalmente por uma área que é reservada para o cão e, com isso, acabou sendo atacada. O episódio aconteceu na última sexta-feira (1º).

Na ocasião, o animal conseguiu se soltar da corrente que o prendia e avançou sobre o homem, que ficou ferido no pescoço, rosto, mãos e braços. O namorado da dona do pitbull tentou, sem sucesso, controlar a situação.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte de Wander ainda no local. O corpo foi levado para exames no Instituto Médico-Legal (IML), em Conselheiro Lafayette, cidade que fica na mesma região do estado.