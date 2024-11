A cantora Rita Lee faleceu no dia 8 de maio de 2023 - Reprodução / Internet

A cantora Rita Lee faleceu no dia 8 de maio de 2023Reprodução / Internet

Um trecho do livro "Outra Autobiografia", de Rita Lee, foi usado no Enem 2024, realizado neste domingo (3). A questão pedia que o participante assinalasse a alternativa que demonstrasse uma "postura de empatia". Nas redes sociais, fãs comemoram a "presença" da artista na prova.

"Não esperava ter um momento tão bonito durante a prova, me aqueceu o coração enquanto estava fazendo"; e "quase chorei quando li a questão" foram alguns dos comentários dos internautas no X, antigo Twitter, acerca da menção.

O perfil oficial de Rita Lee, gerenciado por sua família desde a morte da cantora, em 8 de maio de 2023, também compartilhou a pergunta. "Qual resposta acham que é a correta?", escreveu seu filho, João Lee.

A Rainha do Rock publicou mais de 10 títulos, entre romances, infantis e biografias. O livro "Outra Autobiografia", utilizado na questão, foi lançado no dia 22 de maio de 2023, quase duas semanas após o falecimento de Rita.



Confira a questão na integra

Após o trecho do livro, o enunciado dizia: "Como estratégia para se aproximar de seu leitor, a autora usa uma postura de empatia explicitada em...".



As alternativas foram as seguintes:



A) "Volta e meia recebo carinhas de fãs, e alguns são bem jovens"



B) "Fico no céu lendo essas coisas"



C) "Sinto que é mais complicado ser jovem hoje"



D) "Queria dar uns beijinhos e carinhos sem ter fim nessa moçada"



E) "Diria que não é sinal de saúde estar bem-adaptado a uma sociedade doente"



A previsão é que o gabarito oficial seja divulgado no dia 20 de novembro, segundo o Inep, órgão do Ministério da Educação (MEC) responsável pela prova.