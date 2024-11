ZCAS ocorre normalmente no verão - Divulgação/Inmet

Publicado 05/11/2024 20:25 | Atualizado 05/11/2024 20:26

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta, nesta terça-feira, 5, para possível formação do segundo episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) pelo Brasil no próximo final de semana. Entre sábado, 9, e domingo, 10, uma frente fria se aproximará do Sudeste do Brasil pelo Oceano. Um cavado a 5.800 metros de altitude ajudará a formar uma faixa de nuvens que irá do sudoeste da Amazônia, passando pelo Centro-Oeste e Sudeste, até o Oceano Atlântico.





Conforme dados da MetSul , os maiores acumulados no período devem se dar no Amazonas, Pará, Rondônia, Norte do Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Distrito Federal, parte de Minas Gerais e áreas do estado da Bahia. Os acumulados em alguns pontos podem ser localmente excessivos com risco de alagamentos e inundações. Uma área de baixa pressão na costa desloca o canal de umidade da ZCAS mais para o Norte. O efeito é reduzir a chuva no Mato Grosso do Sul e em São Paulo, onde somente ocorrem pancadas muito isoladas devido ao calor.

Para que a ZCAS se forme, esse canal de umidade precisa persistir por pelo menos quatro dias consecutivos.

O que é a ZCAS?

A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) é um sistema meteorológico que se caracteriza por uma faixa de nuvens carregadas e úmidas que se estende da região amazônica até o Oceano Atlântico, passando pelo Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. Esse sistema pode durar vários dias e é responsável por provocar chuvas intensas e contínuas nessas regiões.



Segundo o Climatempo, a ZCAS ocorre normalmente no verão, quando há uma convergência de umidade vinda da Amazônia, formando um “corredor” de chuvas persistentes. Essa concentração de umidade e de nuvens sobre as regiões afetadas pode resultar em enchentes, deslizamentos de terra e outros impactos para a população, especialmente em áreas urbanas.

A MetSul comenta que, em alguns casos, especialmente durante o verão, a orientação da ZCAS chega a levar a faixa de maior instabilidade até os litorais do Paraná e de Santa Catarina, o que explica o tempo às vezes muito chuvoso durante o verão no litoral catarinense enquanto o Oeste de Santa Catarina enfrenta estiagem e falta de chuva. Os eventos de ZCAS são sazonais. São comuns entre os meses de novembro e março, ou seja, é um fenômeno típico de estação quente e podem durar até dez dias consecutivos, causando grandes volumes de precipitação nas áreas de atuação.



Por ser um fenômeno de longa duração, a ZCAS é monitorada por meteorologistas, que alertam a população sobre os possíveis riscos de chuvas fortes e prolongadas.

Para que haja a configuração de uma ZCAS será necessário a persistência desse canal de umidade por, pelo menos, quatro dias consecutivos. Com isso, é importante acompanhar os resultados das novas rodadas dos modelos de previsão e verificar a persistência desta faixa de nebulosidade, podendo configurar um novo evento de ZCAS.