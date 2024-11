Delegacia Seccional de Santos investiga o caso - Divulgação

Publicado 06/11/2024 15:05

São Paulo - Um menino de 4 anos morreu na noite desta terça-feira (5) após ser atingido por uma bala perdida no bairro Morro do São Bento, em Santos, no litoral paulista. A troca de tiros que acontecia na região também resultou na morte de um adolescente de 17 anos que estava em confronto com a polícia.

O tiroteio começou quando três viaturas da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) passavam pelo bairro. Os militares observaram cerca de dez suspeitos que fugiram com a chegada dos agentes.

Os policiais iniciaram uma perseguição que ia em direção a um ponto do tráfico na região. Ao se aproximarem do local, eles alegam ter sido recebidos com tiros, dando início ao confronto. As informações foram divulgadas pelo "SBT News".

Entre os indivíduos que estavam envolvidos na troca de tiros, dois foram baleados. Um adolescente de 15 anos e o outro de 17. O mais velho foi encaminhado a uma UPA, mas não resistiu. O mais novo está internado na Santa Casa sob custódia policial.

Durante o confronto, um menino com as iniciais R.S.A.S., de apenas quatro anos, foi atingido e não resistiu aos ferimentos. A Delegacia Seccional de Santos investiga o ocorrido. O DIA entrou em contato com a SSP para mais esclarecimentos, mas não obteve retorno até o momento desta publicação.