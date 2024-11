Para Gleisi, vitória de Trump é um "sinal de alerta para o campo democrático" - Valter Campanato/Agência Brasil

Para Gleisi, vitória de Trump é um "sinal de alerta para o campo democrático"Valter Campanato/Agência Brasil

Publicado 06/11/2024 17:07

São Paulo - Mesmo que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenha parabenizado Donald Trump por vencer as eleições, alguns aliados do petista já mostraram menos pragmatismo. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira (PT-SP) atacou Trump nas redes sociais. A presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, afirmou que a eleição do empresário acende o "sinal de alerta para o campo democrático". Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que "o dia amanheceu mais tenso" com o resultado do pleito nos EUA.

Em sua conta no X (antigo Twitter), Paulo Teixeira disse nesta quarta-feira, 6, que Trump cultiva "os piores valores humanos". Ele também apontou o negacionismo do republicano para as mudanças climáticas.

Mesmo criticando o candidato vencedor, uma hora depois Teixeira repostou a publicação de Lula parabenizando Trump. Na contramão do ministro, o presidente disse que "o mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade".

Gleisi Hoffmann não atacou Trump, mas avaliou em uma publicação no X nesta quarta-feira, 6, que a derrota de Kamala Harris mostra que o mundo mantém a polarização. A petista defende que a esquerda tem de se preparar para as disputas no Brasil. "temos de nos preparar para enfrentá-la também aqui no Brasil, onde a extrema direita já se assanha com o resultado", escreveu

Para Hoffmann, a esquerda brasileira tem que entregar respostas e soluções para o povo, sem cair no neoliberalismo. Para ela é necessário "dar respostas concretas às necessidade e expectativas do povo, que não cabem na receita neoliberal que o mercado quer impor ao governo e ao país".