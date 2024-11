Jair Bolsonaro e Donald Trump - AFP

Jair Bolsonaro e Donald TrumpAFP

Publicado 07/11/2024 14:13 | Atualizado 07/11/2024 14:16

Na avaliação do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), de 69 anos, a vitória de Donald Trump nas eleições americanas deve refletir no mundo inteiro, em questões de geopolítica e democracia. Em entrevista para a "Folha de S. Paulo" publicada nesta quarta-feira (6), ele falou da ligação com o republicano e comentou sobre ir à sua posse, em janeiro de 2025.

"[A eleição de Trump] Vai refletir no mundo. É um país que é a maior democracia do mundo, projeta poder, que fez valer a sua força, não tivemos conflito no mundo enquanto o Trump estava lá. E ele gosta de mim. Acredito que só o fato da eleição dele, o que ele tem falado, de liberdade, Elon Musk [empresário e dono do X] está do lado dele, é um sinal para todo mundo de que ele quer uma democracia para o mundo. Aqui no Brasil talvez fique um recado da própria eleição que queremos, cumprimento das leis, Estado democrático de Direito não da boca para fora, mas na prática."

Bolsonaro, que governou o Brasil entre 2019 e 2022, disse que quer voltar ao poder para ajudar o país e considerou que com a eleição de Trump, o sonho fica mais forte. "Passa por ele. É igual uma caminhada de mil passos, você tem que dar o primeiro, tem que dar o décimo. E o Trump é um passo importantíssimo. Eleger uma boa bancada. Hoje teria 20% da Câmara e 15% do Senado. É muito pouco. Acredito que vem uma bancada enorme em 2026 [no Senado]", afirmou.

O ex-mandatário está inelegível até 2030. Em 2023, ele foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político e econômico e uso indevido dos meios de comunicação. O motivo foi a reunião com embaixadores na qual o então presidente atacou, sem apresentar provas, as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral.

Ele também está com o passaporte retido e proibido de deixar o Brasil, por causa das investigações que apuram suposta tentativa de golpe de Estado nas eleições de 2022. Ainda assim, pretende peticionar ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, para que possa comparecer à posse do republicano em 20 de janeiro de 2025, caso seja convidado.

"Se o Trump me convidar, vou peticionar ao TSE, ao STF. Agora, com todo o respeito, o homem mais forte do mundo... você acha que ele vai convidar o Lula? Talvez protocolarmente. Quem vai convidar do Brasil? Talvez só eu. Ele [Moraes] vai falar não para o cara mais poderoso do mundo? Eu sou ex. O cara vai arranjar uma encrenca por causa do ex? Acha que vou para os Estados Unidos e vou ficar lá?", questionou.

Chapa com Michel Temer

Na entrevista, Bolsonaro também comentou a possibilidade do ex-presidente Michel Temer (2016-18) ser seu vice em uma eventual chapa. "Não sei, não falo sobre esse assunto. Não descarto conversar com ninguém, até com você. Não sei... ele é garantista, é um ex-presidente. O impeachment [de Dilma Rousseff, em 2016] abriu uma brecha para eu me candidatar. Não existe impeachment sem vice", colocou.

Temer, no entanto, deu sua resposta à "CNN Brasil" e afirmou que "está fora da vida pública".