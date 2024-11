Apesar da condição rara, A.G. nasceu com boa saúde - José Avelino Neto / HRSC

Apesar da condição rara, A.G. nasceu com boa saúdeJosé Avelino Neto / HRSC

Publicado 07/11/2024 11:45 | Atualizado 07/11/2024 11:48

Um bebê com mais de 5 kg nasceu no Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), em Quixeramobim, interior do Ceará. O caso é considerado raro na medicina. Tanto a mãe, a agricultora Daniela Barbosa Nobre, quanto o filho, A. G., não apresentaram nenhum problema e receberam alta dois dias depois.

Ela vinha sendo acompanhada pela equipe de obstetrícia da unidade e no último dia 24 de outubro, deu à luz. O parto foi do tipo cesariana, como é recomendado em situações como essa, e aconteceu sem nenhuma intercorrência, segundo a Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

Daniela tem outros dois filhos, mas conta que nenhum deles nasceu com um peso tão grande. No entanto, ela revelou que já esperava que este menino viesse maior, por causa dos sintomas na fase final da gestação. "A partir do sétimo mês eu estava me sentindo muito cansada. Não podia fazer nada que eu me cansava. A barriga ficou enorme", lembra.

Cuidados especiais

O nascimento de bebês com peso igual ou superior a 4 kg recebe o nome de macrossomia, segundo o pediatra do HRSC, Paulo Fernandes. "Pode ser resultado de fatores genéticos, mas o principal deles é uma predisposição da gestante ao diabetes", pontua o doutor.

Ainda que Daniela e o filho não tenham tido nenhuma complicação, medidas precisam ser adotadas, por se tratar de uma condição rara. "É necessário ser acompanhado por um pediatra e por um nutricionista", diz Paulo.

A coordenadora da unidade de obstetrícia do hospital, Cris Ângela, explica os procedimentos feitos pela equipe nestes casos. "Nosso cuidado é em descobrir o que está causando o peso incomum. E a depender da causa, nossa equipe atua com os cuidados pós-nascimento", afirma.