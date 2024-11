Caso é investigado por delegacia especializada em delitos cometidos por menores - Divulgação

Caso é investigado por delegacia especializada em delitos cometidos por menoresDivulgação

Publicado 07/11/2024 12:31

Amazonas - Um adolescente de 13 anos foi apreendido nesta quarta-feira (6) após estuprar o próprio primo, de 8 anos. O caso aconteceu na Zona Leste de Manaus, capital do Amazonas.

Conforme a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), as investigações começaram logo após a mãe da criança perceber os sinais de violência e comparecer à delegacia. A mulher mesma foi quem denunciou que o primo da vítima seria o responsável pelos abusos.

"A mãe da vítima nos relatou que, na noite anterior ao crime, ela havia deixado o filho na casa da avó para poder ir trabalhar. No dia seguinte, ao buscar a criança, percebeu uma mudança no comportamento do filho e, ao questioná-lo, ele relatou ter sido machucado pelo primo", informou da delegada.

A criança foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para exames e foi constatado o abuso sexual.

O adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável e segue à disposição do Juizado Infracional.