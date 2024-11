Empresário Antonio Vinicius Lopes Gritzbach era o principal alvo do ataque, e morreu no local - Reprodução

Empresário Antonio Vinicius Lopes Gritzbach era o principal alvo do ataque, e morreu no localReprodução

Publicado 09/11/2024 10:15 | Atualizado 09/11/2024 10:21

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), postou no X, o antigo Twitter, uma declaração sobre o tiroteio ocorrido na tarde de sexta, 8, no terminal 2 do Aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, que feriu quatro pessoas. O empresário Antonio Vinicius Lopes Gritzbach era o principal alvo do ataque, e morreu no local De acordo com o governador, tudo indica que a ação criminosa está associada ao crime organizado. "Todas as circunstâncias serão rigorosamente investigadas e todos os responsáveis serão severamente punidos. Reforço meu compromisso de seguir combatendo o crime organizado em São Paulo com firmeza e coragem", acrescentou.

Tudo indica que a ação criminosa ocorrida hoje no Aeroporto de Guarulhos está associada ao crime organizado. Todas as circunstâncias serão rigorosamente investigadas e todos os responsáveis serão severamente punidos. Reforço meu compromisso de seguir combatendo o crime organizado… pic.twitter.com/x3t99Qhjy8 — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) November 8, 2024

Gritzbach já havia feito delações em investigações sobre o Primeiro Comando da Capital (PCC) e era ameaçado pela facção. O empresário voltava de Goiás com a namorada - não há informações sobre se ela ficou ferida. A vítima também já havia sido acusada de ter mandado assassinar um líder da organização criminosa - o que ele negava.Foram pelo menos 27 disparos, segundo a perícia. Gritzbach foi atingido em várias partes do corpo, como cabeça, tórax e nos braços. O ataque ocorreu por volta das 16 horas.Os outros três atingidos são dois motoristas de aplicativo e uma passageira que desembarcava no local. Até o início da noite, a informação é de que o quadro deles era estável. Pelo menos uma das vítimas estava dentro do aeroporto.Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), uma das vítimas foi atendida e deu depoimento no local, enquanto as outras duas foram encaminhadas ao Hospital Geral de Guarulhos.Gritzbach era um jovem corretor de imóveis da construtora Porte Engenharia quando conheceu o grupo de traficantes de drogas de Anselmo Bechelli Santa Fausta, o Cara Preta. Foi a acusação de ter mandado matar Cara Preta, em 2021, que motivou a primeira sentença de morte contra ele, decretada pela facção.Após sequestrá-lo, os bandidos, no entanto, decidiram soltá-lo. Para a polícia, o motivo era o fato de quer só Gritzbach sabia as chaves para o resgate das criptomoedas - matá-lo, seria perder o dinheiro para sempre.Em setembro de 2023, ele negociou um acordo de delação com os promotores do Grupo de Atuação Especial e Combate (Gaeco), que concordou com a proposta. O acordo foi homologado pela Justiça em abril de 2024.Na delação, falou sobre envolvimento do PCC, a maior organização criminosa do País, com o futebol e o mercado imobiliário. O empresário também deu informações sobre os assassinatos de líderes da facção, como Cara Preta e Django. Em nota, a Porte diz que foi informada pela imprensa sobre a morte de Gritzbach, "com quem não mantém negócios há anos". E afirma que ele foi "corretor de imóveis na empresa apenas entre 2014 e 2018?.