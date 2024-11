Praça dos Três Poderes é reaberta - Valter Campanato/Agência Brasil

Praça dos Três Poderes é reabertaValter Campanato/Agência Brasil

Publicado 14/11/2024 13:14 | Atualizado 14/11/2024 13:21

A Praça dos Três Poderes foi liberada na manhã desta quinta-feira (14), cerca de 16 horas após o ataque a bombas no local na noite de quarta-feira (13). No momento, turistas transitam pela região, mas a área próxima ao prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) permanece cercada por grades.

O atentado ocorreu por volta das 19h30 da quarta-feira e a liberação da Praça ocorreu por volta das 11 horas desta quinta. Como mostrou a reportagem anteriormente, o corpo do autor do ataque foi retirado do local perto das 9 horas.

Os arredores do local onde houve a explosão permanecem com grades. O sangue que estava no local já foi limpo e há agentes da Polícia Militar e carros da Polícia Federal na área.

Com a liberação da Praça dos Três Poderes, turistas já transitam no lugar. Há poucas pessoas, mas há uma comoção sobre a curiosidade do ataque.

O autor do ataque a bombas é Francisco Wanderley Luiz, que morreu na frente do prédio do STF. A Polícia Federal foi acionada no momento e enviou agentes para o local, enquanto ministros da Corte foram retirados às pressas da sede do tribunal.

Uma hora antes da explosão, o autor do ataque fez uma publicação nas redes sociais com ataques ao Supremo, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e aos presidentes das duas Casas do Congresso Nacional, Arthur Lira (PP-AL), da Câmara, e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), do Senado.

Após a explosão, as sedes dos Três Poderes passaram por varredura. Além disso, a segurança nos prédios também foram reforçada, o que também ocorreu no Palácio da Alvorada e no Palácio do Jaburu, residências oficiais do presidente e do vice-presidente da República.