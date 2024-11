Alexandre Padilha concedeu entrevista à Globo News - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 14/11/2024 15:40

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta quinta-feira, 14, que as explosões na Praça dos Três Poderes reforçam um ambiente contrário à chamada PEC da Anistia, que pretende perdoar crimes dos invasores do prédios do Três Poderes em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. Durante a noite de ontem, 13, um homem lançou artefatos explosivos em direção ao Supremo Tribunal Federal (STF) e, após isso, se matou.