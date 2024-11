Exigência de Lira ocorre no dia seguinte aos atentados em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 14/11/2024 14:02

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), publicou um ato que determina a exigência de registro biométrico dos deputados na sessão deliberativa extraordinária convocada para a segunda-feira, 18, às 17 horas. Com a medida, os deputados são obrigados a comparecer fisicamente ao plenário.

A expectativa é de que a Câmara realize a votação do projeto que estabelece novas regras para as emendas parlamentares, após alterações no Senado.

O relator é o deputado federal Elmar Nascimento (União-BA). O Senado, no entanto, ainda precisa finalizar a votação da proposta.

Na quarta-feira, a Casa aprovou o texto-base do projeto, mas falta a votação de destaques.

A exigência de sessão presencial ocorre no dia seguinte aos atentados provocado em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) e nas imediações da Câmara dos Deputados.

Segundo a presidência da Câmara, os atos estão sob investigação da Polícia Legislativa.