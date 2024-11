A advogada Cláudia Franco Corrêa - Divulgação

Publicado 14/11/2024 22:56

Rio - O presidente Lula nomeou, nesta quinta-feira (15), a advogada Cláudia Franco Corrêa para a vaga de juíza do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2). Ela irá ocupar o lugar deixado por Paulo Cesar Morais Espirito Santo, que se aposentou. Cláudia é sócia em um escritório de advocacia junto com José Mauro de Farias, secretário de Transformação Digital do Rio de Janeiro.

A escolha de Lula teria sido influenciada pelo apoio de diversos padrinhos da advogada, incluindo os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Messod Azulay, Daniela Teixeira e Benedito Gonçalves. Segundo fontes, além do currículo, a orientação sexual da advogada, que é lésbica, também contribuiu para a escolha, pois assim o judiciário ficaria "mais diverso, inclusivo e equânime".



Além disso, a jurista compunha uma lista tríplice escolhida pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e que foi enviada para o presidente da República escolher um dos três nomes. Os advogados Bruno Barata e Alexandre Nogueira eram os demais nomes da lista.