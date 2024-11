Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT - Divulgação

Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PTDivulgação

Publicado 15/11/2024 22:27 | Atualizado 15/11/2024 22:27

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, voltou a criticar nesta sexta-feira, 15, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Dessa vez, a petista disse que é "cara de pau" do chefe da autoridade monetária dizer que uma redução na jornada prejudicaria trabalhadores.

"Que Roberto Campos Neto não entende nada sobre a vida e as necessidades de quem trabalha pra ganhar a vida num país com as maiores taxas de juros do mundo, isso não é novidade pra ninguém Mas dizer que o fim da jornada 6x1 vai prejudicar os trabalhadores é muita cara de pau", disse Gleisi em seu perfil no X, antigo Twitter.

"A declaração serve, pelo menos, para deixar bem claro de que lado ele está, e não é o lado dos trabalhadores nem o do Brasil", afirmou a petista.

Na quinta-feira, 14, Campos Neto falou sobre a discussão em torno da jornada de trabalho durante uma palestra. "É um projeto que acho bastante prejudicial para o trabalhador, porque no final vai aumentar o custo de trabalho, a informalidade, e diminuir a produtividade", declarou o chefe do Banco Central na ocasião.

Campos Neto é alvo frequente das críticas de Gleisi Hoffmann por causa da taxa de juros fixada pelo Banco Central. Petistas identificam no chefe da autoridade monetária um aliado do bolsonarismo, por causa da proximidade que ele teve com o ex-presidente Jair Bolsonaro na gestão anterior. Campos Neto deixará o cargo no ano que vem e será substituído por Gabriel Galípolo, que tem a confiança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.