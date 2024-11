Caso foi investigado por delegacia especializada em estelionato - Divulgação

Caso foi investigado por delegacia especializada em estelionatoDivulgação

Publicado 17/11/2024 08:59

Mato Grosso - Um homem que se passava por mulher foi preso nesta quinta-feira (14) após extorquir mais de R$ 60 mil de um outro homem, de 57 anos. O caso aconteceu em Cuiabá, na capital do Mato Grosso.

De acordo com a Polícia Civil, os dois se conheceram on-line e o suspeito, de 39 anos, havia criado um perfil feminino falso para chamar a atenção de perfis masculinos em um aplicativo de relacionamento.

A vítima já mantinha um relacionamento amoro virtual com o suspeito há cerca de um ano e transferia, em média, R$ 5 mil por mês. Ele relatou aos agentes que estava sofrendo com a situação e que não conseguia cessar os pagamentos. Segundo a polícia, ele estaria sofrendo com um estelionato emocional. No dia da denúncia, a vítima realizou sua última transferência via pix para o criminoso.

Com base nas informações passadas pela vítima, os policiais da Delegacia de Estelionato iniciaram as investigações, conseguindo identificar e localizar o suspeito. O homem vivia na cidade de Várzea Grande, na Região Metropolitana de Cuiabá.

Ao ser abordado pelos policiais, o suspeito inicialmente negou os fatos, alegando que havia emprestado sua conta bancária para recebimento de valores. Apesar disso, os agentes encontraram evidências e comprovaram o crime.

O estelionatário confessou extorquir a vítima, alegando que os valores obtidos eram utilizados para sustentar seu consumo de drogas. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Estelionato de Cuiabá, onde foi autuado em flagrante pelo crime de extorsão.

A infração, que combina danos patrimoniais e psicológicos à vítima, foi confirmada por meio de chantagens e ameaças realizadas eletronicamente. A investigação segue em andamento para apurar a participação de possíveis envolvidos e o levantamento detalhado dos prejuízos financeiros causados à vítima.