Primeira-dama Janja Lula da Silva xingou Elon Musk após painel no G20 - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 16/11/2024 19:12 | Atualizado 16/11/2024 19:35

Rio - A primeira-dama, Janja Lula da Silva , utilizou a expressão “fuck you” (em tradução livre, "vai se foder") ao mencionar o bilionário Elon Musk. A declaração foi feita neste sábado (16), durante um evento paralelo ao G20, cujo tema central era a desinformação. Assista:

Essa é a postura de uma primeira-dama durante o G20? Que linguajar é esse?



Atualização: Elon Musk responde a Janja dizendo que “eles irão perder as próximas eleições”…. pic.twitter.com/j2ynxmbHTl — Karina Michelin (@karinamichelin) November 16, 2024

Uma falha técnica no som interrompeu sua fala, levando Janja a brincar: “Acho que é o Elon Musk”. Na sequência, ela complementou: “Eu não tenho medo de você, inclusive. Fuck you, Elon Musk”. Uma falha técnica no som interrompeu sua fala, levando Janja a brincar: “Acho que é o Elon Musk”. Na sequência, ela complementou: “Eu não tenho medo de você, inclusive. Fuck you, Elon Musk”.

Após a fala de Janja, Musk usou o X (antigo Twitter) para responder a primeira-dama brasileira. O empresário compartilhou emojis de risos e afimou que "eles irão perder as próximas eleições".

Recentemente, Musk foi anunciado como chefe do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) no governo do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump.