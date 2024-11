Primeira-dama do Brasil, Janja da Silva - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 16/11/2024 17:43

Rio - A primeira-dama Janja da Silva se mostrou incomodada, nesta sexta-feira (15). No evento do G20 Social, uma participante da plateia se referiu ao festival de música organizado pelo Ministério da Cultura como "janjapalooza".

Uma das organizadoras do evento, a primeira-dama questionou ao público quem já esteve no festival. Após a pergunta, uma das mulheres que estava na plateia gritou "janjapalooza" e arrancou risadas dos presentes. A primeira-dama ficou visivelmente incomodada e respondeu.

"Não, filha. É Aliança Global Festival Contra Fome e a Pobreza. Vamos ver se consegue entender a mensagem, tá?", disse. Embora o evento seja oficialmente batizado como Aliança Global Festival Contra Fome e a Pobreza, ele acabou sendo apelidado de "janjapalooza" nas redes sociais.

A Janja não gostou de chamarem o festival dela de Janjapalooza. Era só não ter feito o Janjapalooza, que ninguém teria chamado o festival de Janjapalooza. Simples. pic.twitter.com/lJMtQpgaDb — Luiz Cláudio (@luizcl_souza) November 16, 2024

De quinta-feira (14) a sábado (16), o evento reúne mais de 30 atrações na Praça Mauá, Centro do Rio. Os shows começam às 17h todos os dias, e a entrada para o público é gratuita.

O festival ganhou destaque nas redes sociais devido ao valor investido. Segundo o Estadão, a Itaipu Binacional e a Petrobras, juntas, patrocinaram o festival com R$ 33,5 milhões. O Banco do Brasil e a Caixa também apoiaram os shows, mas não divulgaram o montante investido. Os artistas que se apresentam no evento receberão um cachê de R$ 30 mil.

Neste sábado, o evento conta com as seguintes atrações: Baile Black Bom; Alceu Valença; Fafá de Belém; Jaloo; Jota.Pê; Jovem Dionísio; Kleber Lucas; Lukinhas; Maria Gadú; Ney Matogrosso; Romero Ferro e Tássia Reis.