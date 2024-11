A vítima de 24 anos tinha passagem na polícia por roubo e tráfico de drogas - Divulgação / PCCE

Publicado 17/11/2024 10:43

Um tiroteio deixou duas pessoas mortas e três feridas, na noite de sexta-feira (15), no bairro Barroso, em Fortaleza, no Ceará. Segundo informações da Polícia, dois homens, de 37 e 24 anos, foram atingidos por disparos de arma de fogo e morreram no local.



O mais jovem possuía passagens pela polícia por roubo e tráfico de drogas. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), outras três pessoas foram baleadas durante a ocorrência e encaminhadas para uma unidade hospitalar.



Em nota, a SSPDS ainda informou que equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Perícia Forense foram acionadas para colher provas no local. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Até o momento, ninguém foi preso.



A redação do DIA tentou entrar em contato com a Polícia Civil, mas não obteve retorno até o momento.