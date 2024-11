EUA anunciou investimento bilionário na Amazônia - AFP

Publicado 17/11/2024 14:59

Joe Biden desembarcou neste domingo (17) em Manaus para a primeira viagem à floresta amazônica de um presidente em exercício dos Estados Unidos, mas a visita será ofuscada pelas promessas do presidente eleito, Donald Trump, de reverter suas políticas ambientais.

O avião do democrata pousou pouco depois de meio-dia (horário local) na capital do estado do Amazonas, onde ele se encontrará com líderes indígenas e locais que trabalham para proteger a Amazônia, considerada uma região crucial na luta contra o aquecimento global por sua capacidade de absorver CO2.Biden, 81 anos, deveria seguir imediatamente para um passeio aéreo pela Amazônia e depois visitar um museu.A visita foi precedida por um anúncio simbólico: a Casa Branca informou que o governo dos Estados Unidos aumentou sua contribuição bilateral para financiar a luta contra as mudanças climáticas a 11 bilhões de dólares (R$ 63,6 bilhões) anuais em 2024.O valor faz de Washington "o maior contribuinte bilateral em financiamento climático no mundo", afirmou o governo americano em um comunicado.O anúncio acontece no momento em que os participantes na conferência do clima COP29 de Baku discutem sobre quem deve financiar a luta contra a crise ambiental."Nenhum país deveria se vangloriar de ser o maior financiador bilateral. O que importa é a contribuição total, e os Estados Unidos nunca alcançaram sua parte justa", reagiu à AFP Friederike Roder, da ONG Global Citizen.