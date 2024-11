Apóstolo Rina, fundador da igreja Bola de Neve - Reprodução

Apóstolo Rina, fundador da igreja Bola de Neve Reprodução

Publicado 17/11/2024 21:14 | Atualizado 17/11/2024 21:14

Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, conhecido como apóstolo Rina, fundador da igreja Bola de Neve, morreu neste domingo (17) em um acidente de moto no interior de São Paulo, conforme informou a própria instituição religiosa.



"Neste momento de grande tristeza, nos colocamos em oração por sua família, amigos e toda a igreja que foi tão abençoada por seu ministério, deixando um legado que jamais será esquecido", declarou a igreja em nota oficial publicada no Instagram. Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre o velório e o sepultamento. A igreja Bola de Neve possui 560 unidades em 34 países.

Em junho deste ano, Rinaldo Pereira foi afastado de suas funções após ser acusado de agressão pela esposa, a pastora e cantora gospel Denise Seixas. Na ocasião, Denise obteve na Justiça de São Paulo uma medida protetiva contra o marido, alegando sofrer agressões, entre elas episódios de lesão corporal, violência psicológica, ameaça, injúria e difamação.



Na época, a assessoria de imprensa de Rinaldo negou as acusações, afirmando que ele "confia na apuração isenta e técnica de todos os fatos pela Polícia Civil e Ministério Público".



Após as denúncias, a igreja anunciou o afastamento do líder religioso e criou um canal de ouvidoria para investigar "possíveis falhas e má conduta".

Veja a nota na íntegra: