Casa do autor do atentado na Praça dos Três Poderes pegou fogo em Rio do Sul, no interior de Santa CatarinaReprodução

Publicado 17/11/2024 15:22 | Atualizado 17/11/2024 15:32

A casa onde morava o autor das explosões no STF , Francisco Wanderley Luiz, pegou fogo na manhã deste domingo (17), em Rio do Sul, Santa Catarina. Daiane Dias, sua ex-mulher, sofreu queimaduras graves e foi encaminhada ao hospital. A Polícia Civil suspeita que a própria mulher tenha sido a responsável pelo incêndio, em uma tentativa de suicídio.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Bruno Reis, Daiane adquiriu produto inflamável no amanhecer deste domingo em um estabelecimento comercial da cidade e em seguida se deslocou até a residência. Ela teria ateado fogo em si mesma e no imóvel.

A casa foi parcialmente tomada pelas chamas. Segundo o Batalhão, foram necessários oito mil litros de água para conter o incêndio.

Daiane Dias, de 49 anos, sofreu queimaduras de 1º, 2º e 3º graus e segue internada em estado grave.