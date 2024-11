Tiroteio após perseguição policial deixa idosa e criminoso mortos na Zona Sul de SP - Reprodução

Publicado 17/11/2024 16:56

Uma perseguição policial terminou em tiroteio na manhã deste domingo (17), na região da Vila Santa Catarina, Zona Sul de São Paulo. O confronto resultou na morte de uma idosa de 70 anos e de um suspeito. Dois policiais militares e uma terceira pessoa foram baleados e encaminhados para atendimento médico. O estado de saúde deles não foi divulgado.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência teve início por volta das 11h30, após o acionamento para um roubo de veículo no bairro Campo Belo. O automóvel, uma Mercedes, foi localizado, dando início à perseguição. Os suspeitos fugiram até a Rua Franklin Magalhães, onde ocorreu o confronto armado com os policiais.

O Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado e investigará o caso.