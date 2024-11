Presidente dos EUA, Joe Biden - AFP

Presidente dos EUA, Joe BidenAFP

Publicado 17/11/2024 18:15 | Atualizado 17/11/2024 20:00

O presidente norte-americano Joe Biden, 81 anos, sobrevoou, neste domingo (17), a Floresta Amazônica e visitou o Museu da Amazônia. O democrata é o primeiro presidente norte-americano em exercício a estar na floresta. Após a visita, Biden viajou para o Rio de Janeiro, onde participará do G20.

fotogaleria

O presidente dos Estados Unidos assinou uma proclamação designando 17 de novembro como o Dia Internacional da Conservação. Durante coletiva de imprensa, Biden afirmou que está comprometido com a proteção da região.

"Hoje, tenho orgulho de estar aqui como o primeiro presidente em exercício a visitar a Floresta Amazônica, comprometido com a proteção de uma floresta tropical como esta. As soluções para proteger essa riqueza natural estão ao nosso alcance. As florestas respiram e removem o dióxido de carbono da atmosfera, mas, infelizmente, o mundo perde o equivalente a dez campos de futebol de florestas por minuto.", afirmou Biden.

Além disso, o presidente americano afirmou que não é preciso escolher entre meio ambiente ou economia, mas que é possível tratar das duas coisas ao mesmo tempo. "Não precisamos escolher entre o meio ambiente e a economia, nós podemos fazer as duas coisas, como fizemos no meu país. Não é segredo que sairei do governo em janeiro, mas deixarei ao novo presidente as instruções do que podemos fazer", afirmou.

Ainda segundo Biden, "alguns querem atrasar a resolução da energia verde", mas ele destaca que ela "está a caminho e sabemos que ninguém pode revertê-la". A questão, diz Biden, é quais governos ficarão pelo caminho dessa revolução e quais vão abraçar a oportunidade oferecida. "Nós todos sabemos que podemos fazer muito mais, e devemos fazer muito mais, no nosso país e no exterior", diz. "A luta para salvar nosso planeta é uma luta pela humanidade, para as gerações que virão."

A passagem do democrata por Manaus foi rápida. Biden desembarcou em Manaus por volta das 13h30 com a filha Ashley e a neta Natalie. No aeroporto, ele foi recebido pela embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Bagley, pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, e pelo prefeito de Manaus, David Almeida, além do cientista Carlos Nobre, especialista em temas relacionados à Amazônia.

Após sobrevoar a região, Biden visitou o Museu da Amazônia, onde teve sua visita guiada por cientistas e pesquisadores. O lugar ocupa um espaço de 100 hectares da Reserva Florestal Adolpho Ducke, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e tem como um dos principais destaques uma torre de 42 metros que permite uma visão de cima das árvores da florestas.

*Com informações do Estadão Conteúdo