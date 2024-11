Os EUA participam do CRUZEX desde a 5ª edição, que aconteceu em 2010 - Reprodução

Os EUA participam do CRUZEX desde a 5ª edição, que aconteceu em 2010Reprodução

Publicado 18/11/2024 15:34

Brasília - Post mostra a chegada de aeronaves internacionais para o Exercício Cruzeiro do Sul (CRUZEX), da Força Aérea Brasileira (FAB), sem dar detalhes do evento. Nos comentários do post, há dúvidas a respeito do episódio e teorias conspiratórias segundo as quais estaria "acontecendo alguma coisa estranha que a mídia não fala".

Há ainda questionamentos sobre um suposto envolvimento dos Estados Unidos (EUA) na defesa do Brasil. O objetivo do treinamento é que integrantes das Forças Aéreas de diferentes países troquem experiências por meio de um treinamento conjunto em simulações de conflito, como destacam os meios de comunicação/as redes sociais da FAB.

Conteúdo analisado: Vídeo mostra quatro aeronaves sobrevoando no céu. A legenda diz "Caças F-15 dos EUA pousaram na Base Aérea de Natal, no Rio Grande do Norte, como parte do exercício multinacional 'CRUZEX 2024'".



Onde foi publicado: TikTok.



Contextualizando: Apesar da legenda da gravação apontar que se trata de um exercício multinacional, comentários na postagem conspiram que estaria "acontecendo alguma coisa estranha que a mídia não fala" e questionam suposto envolvimento dos EUA na defesa do Brasil. As redes sociais da FAB mencionam o evento desde outubro, enfatizando a legenda "CRUZEX: A Guerra é Simulada. O Treinamento é Real".



O vídeo mostra a chegada de aeronaves para participarem do Exercício Cruzeiro do Sul (CRUZEX). O evento acontece desde 2002 e é liderado pela Força Aérea Brasileira (FAB), com a participação do Exército e da Marinha do Brasil. O objetivo é promover a troca de experiências entre os integrantes das Forças Aéreas dos países participantes por meio de um treinamento conjunto em simulações de conflito. Este ano aconteceu a 8ª edição do treinamento, entre os dias 3 e 15 de novembro, na Base Aérea de Natal (BANT). A maioria dos veículos aéreos participantes pousou entre os dias 1 e 3 de novembro, segundo a FAB.



Os EUA participam do CRUZEX desde a 5ª edição, que aconteceu em 2010. Neste ano, o país trouxe para o Brasil caças F-15 Eagle pela primeira vez. As aeronaves vieram da 159º Ala de Caça da Guarda Aérea Nacional de Louisiana, sediada na Base Aérea Naval Conjunta de Nova Orleans. A esquadrilha de caças foi fotografada no dia 2 de novembro – data da postagem do TikTok– e consta no Flickr oficial da FAB.



Este ano, os países que participam com esquadrões de voo em território brasileiro são Argentina, Chile, Colômbia, Estados Unido, Paraguai, Peru e Portugal. Há equipes do Chile, Colômbia, EUA, Paraguai e Peru para realizar tarefas espaciais e cibernéticas. Como observadores, estão África do Sul, Alemanha, Canadá, Equador, França, Itália, Suécia e Uruguai. Cada país oferece suas aeronaves e conhecimentos específicos, visando uma cooperação internacional no campo da defesa.



Os países e as respectivas aeronaves participantes no treinamento são:



Brasil, com os caças F-39 Gripen, F-5EM, A-1, A-29B, de transporte C-105/SC-105 Amazonas, KC-390 Millennium, E99M e helicóptero H-36 Caracal da FAB, além do A4 da Marinha do Brasil (MB);

Argentina com IA-63 Pampa e KC-130H;

Chile com o KC-135 e F-16 ;

Colômbia com KC-767;

EUA com F-15 e KC-46 (767);

Paraguai com AT-27 e C-212;

Peru com KT-1P e KC-130;

Portugal com KC-390.



Release do evento enviado à imprensa informa que participam 16 países, mais de 3,6 mil militares e cerca de 100 aeronaves nesta edição. O conteúdo verificado aqui foi postado no Tiktok no dia 2 de novembro e já soma mais de 1 milhão de visualizações, 40 mil curtidas e 2 mil comentários na plataforma.



Fontes consultadas: Assessoria de Imprensa do Comando da Aeronáutica e publicações oficiais no site e redes sociais da Força Aérea Brasileira.



Por que o Comprova contextualizou este assunto: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e aplicativos de mensagem sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas e eleições. Quando detecta nesse monitoramento um tema que está sendo descontextualizado, o Comprova coloca o assunto em contexto. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.



Para se aprofundar mais: Mais postagens nas redes sociais mencionam as Forças Armadas do Brasil e justificam contextualizações do Projeto Comprova, como um post que usa vídeos antigos para minimizar atuação do Exército nas enchentes no RS; autor diz que era teste de fake news.