Ex-secretário-executivo e ex-ministro interino de Jair Bolsonaro, general Mario Fernandes - Reprodução/Eduardo Menezes/Secretaria-Geral da Presidência

Ex-secretário-executivo e ex-ministro interino de Jair Bolsonaro, general Mario FernandesReprodução/Eduardo Menezes/Secretaria-Geral da Presidência

Publicado 19/11/2024 11:03

O ex-ministro interino da Secretaria-Geral da Presidência no governo de Jair Bolsonaro (PL), general da reserva Mário Fernandes, está entre os presos nesta terça-feira, 19, na Operação Contragolpe da Polícia Federal contra uma quadrilha que teria planejado assassinar o então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vice, Geraldo Alckmin (PSB), e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), em dezembro de 2022, para impedir a posse e concretizar um golpe de Estado. O Estadão ainda tenta localizar a defesa dos investigados.

O militar se tornou secretário-executivo, segundo posto mais importante da Secretaria-Geral da Presidência, quando o também general Luiz Eduardo Ramos comandou a pasta, e chegou a assumir interinamente como ministro em meio às trocas promovidas por Bolsonaro no setor.

Após deixar o governo, ocupou, entre 2023 e o início de 2024, um cargo na liderança do PL na Câmara dos Deputados, lotado como assessor do deputado federal Eduardo Pazuello (PL-RJ). Ele foi desligado da função em 4 de março deste ano, após o ministro Alexandre de Moraes determinar seu afastamento das funções públicas.

O general é alvo do inquérito que investiga o ex-presidente Jair Bolsonaro, ex-ministros e ex-militares que teriam planejado um golpe de Estado para impedir a posse de Lula.

A ação desta terça-feira mirou também "kids pretos", como são conhecidos os militares do Comando de Operações Especiais do Exército. Além de Mário Fernandes, foram presos: Hélio Ferreira Lima - militar com formação em Forças Especiais, os "kids pretos"; Rafael Martins de Oliveira - militar com formação em Forças Especiais, os "kids pretos"; Rodrigo Bezerra de Azevedo - militar com formação em Forças Especiais, os "kids pretos"; e Wladimir Matos Soares - policial federal.

O ex-ministro interino recebia um salário de R$ 15.629,42 na Câmara até ser afastado em meio às investigações.

Segundo a PF disse à época, ele faria parte de um núcleo de oficiais de alta patente no Exército que teria a missão de convencer integrantes as Forças Armadas a embarcarem em um golpe

De acordo com a Polícia Federal, o núcleo era integrado ainda pelos então ministros Walter Braga Netto (Casa Civil) e Paulo Sérgio Nogueira (Defesa), pelo almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, e pelos generais do Exército Laércio Vergílio e Mário Fernandes. Todos sempre negaram envolvimento em qualquer trama golpista.

Quando foi chamado a depor pela PF em 22 de fevereiro de 2024, Mário Fernandes, contudo, optou por ficar em silêncio, alegando não ter tido acesso ao inteiro teor dos conteúdos da investigação e, em especial, à delação do coronel Mauro Cid.

O general Mário Fernandes estava presente em uma reunião gravada em vídeo em que Bolsonaro pressionou seus ministros a agirem contra o TSE e o sistema eleitoral brasileiro. A conversa foi gravada no dia 5 de julho de 2022 e ficou popularmente conhecida como "reunião do golpe".

O próprio Bolsonaro foi alvo da Operação Tempus Veritatis, em fevereiro deste ano, ocasião em que o teor da gravação foi revelado. O passaporte do ex-presidente foi apreendido. Bolsonaro, no entanto, rechaçou qualquer articulação para um golpe de Estado.

Na reunião de 2022, foi Mário Fernandes quem mencionou "um novo golpe de 64" ao indagar o que aconteceria após as eleições, e pressionar por mudanças no sistema eleitoral. "Eles (ministros do TSE) têm sido muito hábeis em trocar espaço por tempo, e daqui a pouco nós estamos às vésperas do primeiro turno. E aí com a própria pressão internacional, a liberdade de ação do sr. (Bolsonaro) e do governo vai ser bem menor", disse na ocasião.