Braga Netto, Bolsonaro e outras 35 pessoas são indiciadas pela PF por tentativa de golpeEVARISTO SA / AFP

Publicado 21/11/2024 17:29 | Atualizado 21/11/2024 17:30

Os indiciados pela Polícia Federal pela tentativa de assassinato de Lula, Alckmin e Moraes após a eleição de 2022 e os apoiadores a vieram a público nas últimas horas para argumentar que "o único político que sofreu uma tentativa de homicídio foi Jair Messias Bolsonaro" e que a situação é "uma cortina de fumaça".

No Instagram, o Bolsonaro repostou nesta quinta-feira, 21, uma matéria de 2019 da Veja sobre um líder de grupo terrorista ter confessado plano para matá-lo.











Os internautas se dividiram nos comentários: "Tá com medo, né?", "Bolsonaro e família são blindados por nosso Deus!", "A diferença é que um esquerdista, de fato, praticou uma tentativa de assassinato contra Bolsonaro em 2018, não é apenas narrativa, é um fato" e "Tá atacando tudo e todos, e nem isso vai adiantar! Já começou a dor de barriga?".

O ex-presidente também compartilhou um comentário de 2022 escrito "Em breve, no peito" feito por um usuário em resposta a "Jair Bolsonaro é campeão de tiro ao alvo na modalidade tiro no pé".

Os filhos de Bolsonaro postaram em defesa do pai. Flávio publicou um vídeo no Instagram, com a legenda "A narrativa não se sustenta de pé. Quatro pessoas, sozinhas, derrubariam a República e o restante do país todo iria obedecer a eles?".











No X, Carlos escreveu: "É curioso que todos os dias tem gente aqui pedindo que teria que ter tido golpe (...) a espada sangrenta dos teclados diante da realidade vai continuar com sua desonestidade ou cegueira até onde puderem".

É curioso que todos os dias tem gente aqui pedindo que teria que ter tido golpe e usando os mais criativos chavões oriundos de sujeitos emocionados, amantes de lacrações e do perfil que os senhores sabe qual é. Enquanto que efetividade a ocupação de espaços, nada. Não me importo… — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) November 21, 2024 Em entrevista para o portal UOL, Carlos afirma que é resultado da "imaginação" dos investigadores Em entrevista para o portal UOL, Carlos afirma que é resultado da "imaginação" dos investigadores

Eduardo postou um vídeo no Instagram no qual dizia que "só existe uma verdade" e que quem realmente sofreu uma tentativa de assassinato foi Jair Messias Bolsonaro. Ele também afirma que a população está diante de uma "cortina de fumaça" para tentar desviar o foco do "Janjapalloza", por exemplo.











"Nunca vimos uma perseguição política tão violenta contra alguém como essa contra Bolsonaro", disse o pastor Silas Malafaia em vídeo publicado no Instagram nesta quarta-feira, 20. Ele também afirma que há desespero em relação às eleições de 2026.











Nos comentários da publicação de Malafaia, os internautas escrevem desde "Misericórdia esse pastor apoiando tentativa de homicídio" a "Não só estão desesperados pra 2026 como tentam abafar a qualquer custo o desastre que estão causando na economia".

Já o deputado federal Nikolas Ferreira publicou uma imagem de uma matéria de opinião do Estadão nesta quinta-feira, 21 em que dizia: "Moraes e PF não demonstraram que conversas e desejos formam um plano coerente e real de golpe".

O ex-ministro da Defesa Braga Netto, que também foi indiciado pela Polícia Federal, fez a última postagem na segunda-feira, 18. Nela, ele publica uma frase de Olavo de Carvalho.











O Partido Liberal fez uma postagem exaltando o feito de Bolsonaro ao criar a Secretaria de Atenção Primária à Saúde no Ministério da Saúde em 2019. O presidente do PL ainda não veio às redes sociais para comentar seu indiciamento.