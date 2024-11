Caso a denúncia seja feita, caberá à Justiça decidir se Bolsonaro se tornará réu - Reprodução

Caso a denúncia seja feita, caberá à Justiça decidir se Bolsonaro se tornará réuReprodução

Publicado 21/11/2024 18:44

A internet virou palco para aqueles que celebram o indiciamento — e a eventual prisão — do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta quinta-feira (21). Desde a formalização do indiciamento e de outras 36 pessoas pela tentativa de golpe de Estado, os internautas não deixaram a situação de lado e transformaram os fatos em memes.

Os termos "Bolsonaro na cadeia" e "Bolsonaro indiciado" estavam entre os tópicos mais debatidos no X nesta tarde. O público ficou entusiasmado com as notícias e considerou como um "presente de fim de ano".

A Procuradoria-Geral da República (PGR) ainda precisa analisar os indícios apontados pela Polícia Federal para determinar se apresentará denúncia contra o ex-presidente. Caso a denúncia seja feita, caberá à Justiça decidir se Bolsonaro se tornará réu.



As pessoas transformaram a conhecida frase de Bolsonaro "imbrochável, imorrível e incomível", adicionando "inelegível e "indiciado".

Imbrochavel

Incomivel

Inelegível e agora:

I N D I C I A D O

— Tuca Andrada (@TucaAndrada3) November 21, 2024

Um usuário publicou vídeo soltando fogos de artifício para representar o estado dos brasileiros que não aprovam o Bolsonaro.

*Jair Bolsonaro foi indiciado podendo ficar 28 anos na cadeia"



o brasileiro: pic.twitter.com/bp2f8IlvOY — Matheus (@odontinho) November 21, 2024

Outro perfil resgatou um vídeo do ex-presidente, no qual ele diz: "Vamos entupir as cadeias de bandidos. Tá ruim? É só não fazer besteira".

BOLSONARO NA CADEIA

BOLSONARO INDICIADO pic.twitter.com/aWRaPm7tV3 — Jurunense - @ojurunense.bsky.social (@o_jurunense) November 21, 2024

Um internauta postou como ele pensa que Bolsonaro envenenaria a bebida do Lula. No vídeo, um homem coloca veneno no copo com os dedos e, em seguida, lambe-os.

Como eu imagino Bolsonaro envenenando a bebida do Lula pic.twitter.com/9S70fGF8VI — Notícias Paralelas (@NP__Oficial) November 20, 2024

A imagem que mais repercutiu foi a montagem do Lula comendo enquanto olha para Bolsonaro atrás das grades.

BOLSONARO NA CADEIA JÁ pic.twitter.com/mGTyGciaZv — Dilma Debochada (@dilma_debochada) November 21, 2024

A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) ironizou, perguntando em quanto tempo o Bolsonaro daria entrada no hospital.

Quantos minutos até o Bolsonaro dar entrada no hospital com obstrução intestinal? pic.twitter.com/IMcQN0ZWCz — ERIKA HILTON (@ErikakHilton) November 21, 2024

Outro internauta publicou como ele pensa que Bolsonaro esquematizou o plano do golpe.