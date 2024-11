Líder espírita Divaldo Franco, de 97 anos - Divulgação

Líder espírita Divaldo Franco, de 97 anosDivulgação

Publicado 26/11/2024 12:56

O DIA que o médium segue estável, disposto e sem sonda urinária. O médium espírita Divaldo Franco, de 97 anos, recebeu alta hospitalar na noite desta segunda-feira (25) e já está em sua residência, no bairro de Pau da Lima. Divaldo foi diagnosticado com câncer na bexiga e internado no último domingo (17) no Hospital São Rafael, em Salvador . A assessoria de Divaldo informou aoque o médium segue estável, disposto e sem sonda urinária.

O quadro de Divaldo é "considerado favorável e todos estão em oração por sua plena recuperação", afirmam o Centro Espírita Caminho da Redenção e a Obra Social Mansão do Caminho. Segundo as informações, durante a semana, o espírita passará por exames complementares que ajudarão a equipe médica a definir o planejamento do tratamento oncológico, ainda sem data para começar.

Considerado por muitos como "o maior médium do Brasil", Divaldo Franco, nascido em 1927 em Feira de Santana (BA), é um dos principais divulgadores da doutrina espírita. Fundador do Centro Espírita Mansão do Caminho, uma instituição que oferece apoio a crianças e famílias carentes, ele é reconhecido por sua dedicação à espiritualidade, à educação e à caridade.