Deputado Marcel Van HattemValter Campanato / Agência Brasil

Publicado 26/11/2024 13:25

O deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS) foi indiciado pela Polícia Federal (PF) nesta segunda-feira (25) por calúnia e injúria, após acusar o delegado Fábio Schor de "fazer relatórios fraudulentos" contra Filipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro (PL). O discurso foi realizado no plenário da Câmara no último dia 14 de agosto.

Van Hattem se pronunciou nas redes sociais e afirmou que está sofrendo abuso. "Fui indiciado pela polícia do Lula por denunciar, da tribuna da Câmara, justamente um delegado dessa mesma polícia federal. Até onde irão esses abusos contra tudo o que diz a Lei e a Constituição do Brasil? Eu não vou me dobrar!", escreveu.

O delegado Schor atua em inquéritos que afetam o ex-presidente da República e são relatados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, como a fraude no cartão de vacina e o da trama golpista, segundo o jornal "O Globo".