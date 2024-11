Homem quebrou máquina de bichinhos de pelúcia - Reprodução/X

Publicado 27/11/2024 09:13 | Atualizado 27/11/2024 12:19

Fortaleza - Um homem de 34 anos foi preso na Rodoviária de Tianguá, no interior do Ceará, por quebrar uma máquina de bichos de pelúcia. O caso aconteceu no fim da tarde desta terça-feira (26).

O vandalismo aconteceu por ele não conseguir resgatar o prêmio. Num primeiro momento, conforme mostram imagens que circularam nas redes sociais, o homem parece reclamar com alguém sobre o ocorrido. Logo depois, ele pega uma cadeira e bate no vidro, abrindo o compartimento onde os brindes ficam.

Em seguida, ele pega alguns bichinhos de pelúcia e joga em outra direção.

Homem quebra máquina de bichinhos de pelúcia após não conseguir resgatar o brinde e acaba preso no interior do Ceará.



"Por volta das 17h30, após serem acionados, os militares iniciaram as diligências para capturar o suspeito de ter danificado o equipamento e jogado os ursinhos de pelúcia na praça de alimentação da rodoviária. De acordo com testemunhas, o homem teria se frustrado por não conseguir pegar os ursinhos e, por isso, arrombou a máquina", disse a PM em nota.

Durante as buscas o homem foi localizado e preso. Ele foi apresentado à Delegacia Regional de Polícia Civil de Tianguá, onde foi autuado por furto qualificado. O acusado já possuía antecedentes criminais por furto de documentos.