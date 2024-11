Presidente Lula ao lado de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco - Divulgação/Planalto

Publicado 27/11/2024 12:02

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quarta-feira, 27, que os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), foram seus inimigos no começo do governo, mas agora são amigos. Ele deu a declaração em discurso no Encontro Nacional da Indústria, em Brasília.

"As coisas vão acontecendo porque você estabelece capacidade de conversação. Quando eu tomei posse o Lira era meu inimigo, hoje o Lira é meu amigo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, era meu inimigo, hoje ele é meu amigo", disse o petista.

"O papel do presidente da República é conviver com quem é presidente da Câmara e do Senado e estabelecer conversas para aprovar aquilo que é de interesse do estado brasileiro", declarou ele.