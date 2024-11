Ex-presidente aparece tomando caldo de cana em um bar e rindo - Reprodução/redes sociais

Publicado 27/11/2024 10:46

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) republicou nesta terça-feira, 26, um vídeo nas redes sociais em que aparece tomando caldo de cana em um bar e rindo. A postagem ocorreu logo após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), tornar público o relatório da Polícia Federal que aponta o ex-chefe do Executivo como líder de uma tentativa de golpe de Estado Na gravação, publicada originalmente em um dos perfis dele três dias atrás, Bolsonaro aparece sentado no balcão de um boteco, com a camisa do Santos, quando um homem pergunta: "E aí presidente, como é que está o caldo de cana?." O ex-presidente responde: "De graça, está excelente."Em seguida, ele dá uma risada descontraída para a câmera, enquanto a cena é acompanhada de textos exibindo "hahaha" espalhados pela tela.