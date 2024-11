Criminosos invadiram área de trailers de circo no interior do Maranhão - Reprodução/TV Globo

Publicado 29/11/2024 12:03 | Atualizado 29/11/2024 12:04

Maranhão - A bailarina Camila Gomes, que foi abusada sexualmente durante um assalto em Central do Maranhão , no interior do estado, na última sexta-feira (22), lamentou o ocorrido nas redes socias. A artista publicou um desabafo dividido em sete vídeos na última quarta-feira (27).

Ela explicou que "cinco bandidos armados chegaram mandando a gente se jogar no chão. Bateram a minha cabeça em uma pilastra e botaram uma arma na minha cabeça".

A vítima conta que dois criminosos a arrastaram para dentro do trailer dela no circo e praticaram os abusos na frente da filha da vítima. "Eles saíram me arrastando pelos cabelos, enquanto outro me levou para dentro do trailer onde estava minha filha, de um ano, dormindo".

Ainda segunda ela, seu marido, que estava um pouco distante na hora da chegada dos bandidos, conseguiu fugir. Os criminosos ainda atiraram contra ele, mas não acertaram

Camila explicou que um dos homens que estava abusando dela deu um tiro bem próximo de sua cabeça, mas não a acertou. "Ele deu um tiro e eu senti Deus comigo. Ele fez o bandido errar".

Após ter sido estuprada, a vítima conta que ouviu a ordem do abusador para que ela colocasse a roupa de novo. Camila diz que "se sentiu muito suja". Ao fugir do local, os criminosos ainda agrediram o avô da vítima e roubaram alguns pertences.

"Eu estou com ódio, mas feliz de ter conseguido proteger minha família (...) Obrigada pelas mensagens e por pedirem Justiça por mim", finalizou o desabafo.

O abuso

Criminosos armados e extremamente violentos invadiram o circo Central do Maranhão, roubando dinheiro e objetos pessoais na última sexta-feira (22). Após o assalto, dois dos homens arrastaram a jovem artista circense para o interior de um trailer, onde a violentaram sexualmente.

A porta do trailer estava aberta, o que fez com que a família da vítima presenciasse o crime. Dentro do trailer, também estava a filha da vítima, uma bebê de apenas um ano.