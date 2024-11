Caso aconteceu no circo Central do Maranhão - Reprodução/Redes Sociais

Caso aconteceu no circo Central do MaranhãoReprodução/Redes Sociais

Publicado 29/11/2024 10:15 | Atualizado 29/11/2024 10:36

Maranhão - A Polícia Civil do Maranhão prendeu três dos cinco suspeitos de um assalto que culminou no estupro da artista circense Camila Gomes em São Luís. O crime aconteceu na frente da filha da vítima.

A informação sobre as prisões foi compartilhada pelo próprio governador do estado, Carlos Brandão (PSB), em sua rede social. Ele publicou que "foram detidos três suspeitos de envolvimento no ataque violento à artista circense Camila e sua família, ocorrido em Central do Maranhão".

O político também diz que "a Polícia Civil segue trabalhando para que muito em breve todos sejam presos e fiquem à disposição da Justiça".

Após o ocorrido, Brandão garantiu que as vítimas receberão assistência da Delegacia Especial da Mulher, da Casa da Mulher Brasileira e da Secretaria da Mulher.

O abuso

Criminosos armados e extremamente violentos invadiram o circo Central do Maranhão, roubando dinheiro e objetos pessoais. Após o assalto, dois dos homens arrastaram a jovem artista circense para o interior de um trailer, onde a violentaram sexualmente.

A porta do trailer estava aberta, o que fez com que a família da vítima presenciasse o crime. Dentro do trailer, também estava a filha da vítima, uma bebê de apenas um ano.

Nas redes sociais, a vítima se posicionou após a repercussão do caso. "Não aconteceu nada com minhas filhas, graças a Deus. Cinco bandidos armados chegaram, armados, mandando a gente se jogar no chão. Botaram a minha cabeça em uma pilastra, botaram uma arma na minha cabeça. [...] Eles chegaram pedindo dinheiro e saíram me arrastando pelos cabelos, enquanto outro me levou para dentro do trailer onde estava minha filha, de um ano, dormindo".