Mega-sena Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Publicado 30/11/2024 20:48

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite deste sábado (30), no Espaço da Sorte, em São Paulo, as dezenas do concurso 2.802 da Mega-Sena. A previsão de premiação é de R$ 67 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 17 - 21 - 26 - 28 - 32 - 60.

As apostas para o próximo concurso, na terça-feira (3), podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet.