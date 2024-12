Esh Capital foi alvo de busca e apreensão em SP - Reprodução

Publicado 03/12/2024 14:14

São Paulo - A Polícia Civil de São Paulo cumpriu, na última sexta-feira (29), um mandado de busca e apreensão emitido pela 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital. A ação teve como alvos Vladimir Joelsas Timerman, gestor da Esh Capital, e César Augusto Fagundes Verch, advogado da empresa.

A ordem judicial foi determinada pelo juiz Guilherme Eduardo Martins Kellner, após investigações da Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas. O processo apura a possível participação dos acusados em esquemas para ocultar a origem e a movimentação de recursos obtidos ilegalmente, supostamente desviados mediante abuso de confiança.

De acordo com a denúncia, Timerman e Verch teriam desviado recursos do fundo de investimentos da Esh Capital. As irregularidades envolvem pagamentos feitos pela empresa ao escritório de advocacia de Verch, em valores acima dos preços de mercado. A acusação sugere que o advogado devolvia parte desses montantes a Timerman.

A investigação aponta que Vladimir teria desviado cerca de R$ 5 milhões, com parte do valor sendo transferido para o exterior por meio de uma offshore criada por Verch, enquanto o restante teria sido depositado diretamente em contas pessoais de Timerman.

Relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), parte da investigação, identificou movimentações financeiras incompatíveis com o patrimônio declarado, possíveis transações não justificadas e condutas financeiras suspeitas. Além disso, o órgão destacou operações que poderiam indicar lavagem de dinheiro, em desacordo com normas do Banco Central, como a Carta-Circular nº 4.001/2020.

Com base nesses indícios, a justiça determinou a quebra dos sigilos bancário e telemático, bem como a execução dos mandados de busca e apreensão nos endereços residencial e comercial do gestor da Esh Capital.