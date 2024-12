Hugo Motta é candidato à presidência na Câmara - José Cruz/Agência Brasil

Hugo Motta é candidato à presidência na CâmaraJosé Cruz/Agência Brasil

Publicado 03/12/2024 15:17

Brasília - O deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), candidato à presidência da Câmara, firmou apoio "total e irrestrito" às pautas prioritárias para o setor do agro nos próximos dois anos, caso vença o pleito à presidência da Casa. Segundo ele, a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) terá um "presidente amigo e com compromisso ao setor".

"As pautas que a FPA defende dentro do Parlamento são pautas que trazem avanços significativos para o País. A FPA tem dado uma colaboração muito grande e os resultados do agro estão aí", disse Motta durante a tradicional reunião-almoço dos parlamentares da frente da agropecuária nesta terça-feira, 3, em Brasília. No encontro, a FPA confirmou o apoio à candidatura do deputado. "Sei que o que essa frente defende é bom para o Brasil e terá o nosso total e irrestrito apoio a essa agenda", disse Motta.

O deputado afirmou que seu apoio não é "meramente" uma forma de defender o setor e que os negócios possam se expandir. "Mas é ver que o crescimento desse setor tem representado para o Brasil a oportunidade de sermos um dos principais players mundiais na construção de uma agenda", disse.

Motta, então, disse querer chegar à presidência da Câmara para fortalecer a frente, o agronegócio brasileiro e incentivar a expansão do setor. "Saibam que vocês terão um presidente amigo, um presidente acessível, um presidente que estará ao lado das agendas desta frente", disse.

O parlamentar se mostrou disponível para dialogar com a frente e participar das reuniões sempre que for chamado. "Saio daqui muito agradecido, muito grato e ainda mais comprometido com a agenda da frente parlamentar da agropecuária nessa construção da nossa chegada à presidência. Saibam que vocês não irão se decepcionar e nós vamos juntos montar essa agenda em favor do Brasil."

"Não tenho dúvida se pelos próximos dois anos, a frente, nós trabalharmos em sintonia, em sincronia, os retornos que nós vamos trazer para cada Estado brasileiro, para cada município onde o agro está atuando, e para o nosso País, serão retornos imensuráveis, sobre todos os aspectos", complementou.

Na fala, ele citou a rigidez do código ambiental brasileiro e comentou que o agro não pode "abaixar a cabeça" por possíveis injustiças que o setor sofre. "Nós temos que seguir em frente, nós temos que ter firmeza daquilo que foi construído até aqui e de onde nós queremos chegar, porque capazes nós já mostramos que somos. Nós precisamos ter a condição de cabeça erguida por defender essa agenda que tem ajudado muito ao nosso País", acrescentou.

O deputado também citou a importância do agro na economia brasileira. Segundo ele, "olhar para o futuro do país, sem discutir a importância do agro, é poder dizer que o Brasil não tem uma agenda de futuro". "Nós queremos um Brasil mais igual, um Brasil com mais oportunidades, um Brasil que cresce, que se desenvolve, que respeita o meio ambiente, que aposta muito as suas fichas no agronegócio."

No discurso, Motta repetiu o compromisso firmado pelo agora presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), em 2021 e disse que "todos os assuntos de interesse do agronegócio brasileiro passarão por essa mesa aqui". "Nós sempre estivemos juntos nas causas que a FPA defendeu na Câmara dos Deputados."

"As minhas palavras são de gratidão pela oportunidade de estar aqui diante de uma bancada tão competente, tão presente, com muita altivez, que defende os interesses desse setor tão importante para o Brasil, na nossa casa, na Câmara dos Deputados, e também no Senado Federal", disse.