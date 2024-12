Dono de oficina de moto fabricava armas caseiras - Divulgação

Publicado 04/12/2024 10:50 | Atualizado 04/12/2024 10:51

Goiás - O dono de uma oficina de motocicletas foi preso nesta terça-feira (3) pela fabricação de armas caseiras. O caso aconteceu em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana.

De acordo com a Polícia Civil, os agentes receberam informações de que o suspeito, de 52 anos, produzia as armas de fogo em sua loja, localizada no bairro Monte Cristo.

Durante uma operação no estabelecimento, os policiais encontraram uma arma similar a uma espingarda e cinco munições intactas de calibre 20.

O investigado foi conduzido ao 3º Distrito Policial de Aparecida de Goiânia, onde foi autuado em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo. A pena prevista varia de um a três anos de prisão, além de multa.