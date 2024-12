Ônibus colidiu com caminhão-tanque, que estava parado no acostamento da rodovia desde a última segunda-feira - Divulgação / PRF

Ônibus colidiu com caminhão-tanque, que estava parado no acostamento da rodovia desde a última segunda-feira Divulgação / PRF

Publicado 05/12/2024 09:30 | Atualizado 05/12/2024 09:32

Um acidente entre um caminhão-tanque e dois ônibus deixou cinco mortos e 21 feridos no km 264 da BR-110, na região de Olindina, no norte da Bahia, na noite desta quarta-feira (4). De acordo com o 19° Batalhão de Bombeiros Militar (Alagoinhas), a colisão envolveu cerca de 90 pessoas. As informações são da CNN.

fotogaleria

O primeiro ônibus colidiu com o caminhão-tanque, que estava parado no acostamento da rodovia desde a última segunda-feira (2). Em seguida, outro ônibus bateu na traseira do veículo. O 19° Batalhão de Bombeiros Militar (Alagoinhas) foi acionado por volta das 21h20.

Os feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) antes da chegada dos bombeiros. As vítimas foram encaminhadas para hospitais em Alagoinhas e Ribeira do Pombal.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atua no caso. Segundo a corporação, a pista foi completamente interditada nos dois sentidos, e os agentes permanecem no local para a remoção dos veículos.