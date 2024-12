Operação causou um prejuízo de aproximadamente R$ 100 milhões ao crime organizado - Reprodução / Redes sociais

Publicado 05/12/2024 10:35 | Atualizado 05/12/2024 10:55

A Polícia Militar Rodoviária de São Paulo realizou, nesta quarta-feira (4), a maior apreensão de cocaína da história do estado, com mais de 3,2 toneladas confiscadas em Assis, no interior de SP. A operação resultou na prisão em flagrante de dois motoristas e um passageiro. A droga foi encontrada em meio à carga de ração de gado.

O Governo do Estado estima que a apreensão causou um prejuízo de aproximadamente R$ 100 milhões ao crime organizado. Os policiais do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) tinham informações de que dois caminhões transportavam entorpecentes. Enquanto realizavam a Operação Impacto, abordaram o primeiro veículo para fiscalização.

"O suspeito informou que havia ido ao Mato Grosso do Sul e que estava voltando para a capital paulista, porém a equipe desconfiou quando percebeu que não havia carregamento suficiente no veículo", informou o capitão Daniel Demétrio.

Em seguida, durante a vistoria do segundo caminhão, a droga foi encontrada em grande quantidade, escondida entre sacos de ração. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do primeiro caminhão era o proprietário de ambos os veículos.

Nas redes sociais, o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, comemorou a apreensão histórica. "Esse é o resultado do trabalho profissional, aquele que representa verdadeiramente a essência da polícia de São Paulo. É para isso que a nossas forças de segurança estão nas ruas. Parabéns a todos que participaram desta apreensão histórica", escreveu Tarcísio.

O caso foi registrado como tráfico de drogas na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Assis.