Influenciadora e empresária de estética Lili Spada morre aos 42 anos Reprodução/Instagram

Publicado 05/12/2024 12:36 | Atualizado 05/12/2024 12:46

Rio - A influenciadora digital e empresária de estética Lilian Martins Gomes, conhecida como Lili Spada, morreu aos 42 anos, nesta quarta-feira (4). Ela tratava um câncer no pulmão e estava afastada das redes sociais desde o dia 20 de novembro, quando sua equipe postou um comunicado informando que ela passava por um "momento delicado de saúde".

Em agosto, ela postou um vídeo em seu Instagram comunicando o diagnóstico do tumor no pulmão. Após sentir fortes dores nas costas, ela fez uma tomografia que confirmou a doença. A partir daí ela iniciou um tratamento com medicamentos.

"Ele é característico em mulheres novas que não fumam. Eu nunca fumei, levo uma vida saudável o máximo que eu posso", contou ela na ocasião.

Em setembro, ela comemorou a diminuição do tumor e também contou que sentia falta de ar ao realizar atividades físicas.

No dia 7 de novembro, Lili contou que o tumor continuava diminuindo, mas ela teve uma inflamação no pulmão, que lhe causava falta de ar até para pequenas atividades como subir um lance de escada.

"E dor que irradia para a cabeça, isso tem me incomodado bastante. Inflamação no pulmão é a coisa mais complicada de se tratar. Eu nunca vou aparecer aqui sentindo dor, chorando, não vou ficar chorando aqui na tela. Não quero vir aqui mostrar momento de fragilidade.", contou.

Ela era casada com o cirurgião plástico Ercole Spada Neto, que compartilhou nos Stories a frase "Amor Eterno" com a música "O que é que tem", da dupla Jorge & Mateus.

Lili Spada tinha mais de 960 mil seguidores no Instagram e mais de 80 mil inscritos em seu canal no YouTube, onde compartilhava conteúdos relacionados à estética nas redes sociais e explicava detalhes de cirurgias plásticas e hidrolipo. Ela era dona de um centro de estética em São Paulo e sócia do Centro Brasileiro de Hidrolipo.